Первые взрывы прогремели около 12:17, через минут 10 в городе снова стало громко, передает 24 Канал.

Смотрите также Атакует стая "Шахедов": готова ли украинская ПВО противостоять новой тактике россиян

Взрывы в Днепре

О нескольких взрывах в Днепре, в частности сообщили корреспонденты Суспильного.

Мониторинговые каналы пишут, что они не связаны с военными действиями. В местных телеграмм-чатах люди отмечают, что не всем в городе слышались взрывы.

Напомним, что вечером 23 марта в Одесской области в отделении полиции произошел теракт. Неизвестная женщина в пакете принесла в управление взрывчатку. В результате детонации взрывного устройства она погибла. Ранения получили трое полицейских.

Следствие установило, что погибшая – 1989 года рождения. Она могла действовать по заказу российский спецслужб.