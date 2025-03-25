Первые взрывы прогремели около 12:17, через минут 10 в городе снова стало громко, передает 24 Канал.
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Взрывы в Днепре
О нескольких взрывах в Днепре, в частности сообщили корреспонденты Суспильного.
Мониторинговые каналы пишут, что они не связаны с военными действиями. В местных телеграмм-чатах люди отмечают, что не всем в городе слышались взрывы.
Напомним, что вечером 23 марта в Одесской области в отделении полиции произошел теракт. Неизвестная женщина в пакете принесла в управление взрывчатку. В результате детонации взрывного устройства она погибла. Ранения получили трое полицейских.
Следствие установило, что погибшая – 1989 года рождения. Она могла действовать по заказу российский спецслужб.