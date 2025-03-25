Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что главная цель российских атак – террор гражданского населения. Однако враг решает другие свои задачи, выпуская сотни беспилотников на мирные украинские города.

Читайте "Шахеды" с новой китайской антенной: Воздушные силы оценили опасность

Россияне не пренебрегают старыми способами

Романенко отметил, что во время атаки Одессы, российские дроны собрались в одном месте, там согласовались их маршруты по времени и потом они всей стаей бросились на объекты, которые были целями россиян.

Это делается для того, чтобы превысить возможности ПВО и прорвать систему обороны,

– подчеркнул эксперт по авиации.

Он пояснил, что зенитно-ракетный комплекс может одновременно работать по восьми целям. Если прилетает 20 целей, то соответственно 10 – 12 из них могут прорваться, ведь как только одна будет сбита, комплекс автоматически переключается на следующую.

Также сбитие воздушных целей осуществляют мобильные группы. Когда на них летит один "Шахед", они могут работать по нему из пулемета, досягаемость которого – 500 метров. "Шахед" пролетает такую дистанцию за менее, чем несколько десятков секунд.

Если же прилетает два "Шахеда", второй с большой вероятностью пролетит, если по нему не запустят из ПЗРК. Оператор переносных зенитных ракетных комплексов обычно входит в состав мобильной группы.

В случае, если прилетит три "Шахеды", то один из них прорвется. По этому принципу россияне пытаются работать,

– отметил Юрий Романенко.

Кроме того, противник не пренебрегает старыми способами, в частности, подлетами на разных высотах. "Герберы" россияне запускают высоту на 500 метров, некоторые "Шахеды" – на 50 – 70 метров. Другие летят на высоте 30 – 40 метров, так чтобы радарам было трудно за ними наблюдать и зенитчики и бойцы мобильных групп не могли сориентироваться, чтобы дать отпор.

Мобильные группы, по словам авиаэксперта, держат связь с общей системой ПВО, оттуда им сообщают, каким курсом, под каким углом и через сколько минут прилетит "Шахед" в зону их действия. Поэтому мобильные группы готовы, и у них гораздо больше возможностей сбить вражеский БПЛА.

Когда же бойцы не готовы, то увидев в небе "Шахед", им приходится разворачивать пулемет, готовить ПЗРК к выстрелу, для чего нужно минимально 20 секунд. Тогда шансы сбить дрон намного меньше.

Отметим, что спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук прокомментировал атаку врага на Одессу 20 марта. Тогда оккупанты над морем собрали все "Шахеды" в "рой" и затем запустили их с разных траекторий по целям. Из-за такой тактики врага работа украинских систем противовоздушной обороны и мобильных огневых групп была значительно затруднена.

Также, по словам Братчука, россияне "играют" с высотами, запуская над морем дроны очень низко, а когда они достигают берега, поднимают БПЛА в воздух на высоту 1800 – 2000 метров. Логика таких действий врага в том, чтобы сократить время украинским Силам обороны для возможности отреагировать.