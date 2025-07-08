Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в области была объявлена воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушную тревогу для Днепровского района объявили около 21:15. Вскоре после этого Воздушные силы сообщили о фиксации целей в сразу западной, центральной, восточной частях области.

Информацию о беспилотниках в воздушном пространстве региона сообщали и мониторинговые каналы. Уже ориентировочно в 23:17 обнародовали сообщение о взрывах, которые слышали в областном центре.

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, незадолго до этого из-за атаки БпЛА взрывы слышали в воздушном пространстве Киевской области. В областной военной администрации сообщали о работе противовоздушной обороны в регионе.