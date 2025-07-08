Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху в області була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили близько 21:15. Незадовго після цього Повітряні сили повідомили про фіксацію цілей у відразу західній, центральній, східній частинах області.

Інформацію про безпілотники у повітряному просторі регіону повідомляли й моніторингові канали. Вже орієнтовно о 23:17 оприлюднили повідомлення про вибухи, які чули в обласному центрі.

У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, незадовго до цього через атаку БпЛА вибухи чули у повітряному просторі Київської області. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу протиповітряної оборони у регіоні.