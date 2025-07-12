Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. По предварительной информации, по цели отработали силы ПВО.

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Какова причина взрыва

Воздушную тревогу на территории Запорожской и Днепропетровской областей объявили ориентировочно в 19:22. В Воздушных силах за минуту сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Мониторинговые каналы сообщали о целях, которые двигались курсом на Каменское. Вскоре после этого в сети сообщили о взрывах. Впоследствии уточнили, что предварительно, силы ПВО сбили цель противника.

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К слову, одновременно российские ударные беспилотники атаковали Луцк, там раздались взрывы. В городе по целям работала противовоздушная оборона. В то же время городской голова предупредил о движении других целей на регион.