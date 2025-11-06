В Днепре прогремела серия взрывов: регион – под массированной атакой

Россия атакует украинские города, используя ударные беспилотники вечером в четверг, 6 ноября. В результате серия взрывов прогремела в Днепре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в регионе на момент взрыва была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Днепре?

Воздушную тревогу на территории Днепропетровской области начали объявлять еще с ориентировочно 15:01. Воздушные силы сообщали о группе ударных беспилотников, которые двигались из Харьковской области.

Затем сообщали о беспилотнике на северо-востоке Днепропетровской области, который двигался в направлении Павлограда. Позже стало известно о еще группе дронов, которые летели из Запорожской области в регион.

Уже в 17:38 появились первые сообщения о взрывах, которые слышны в городе. Впрочем, уже через 5 минут в областном центре было громко второй раз.

В Днепре слышны повторные звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Руководитель областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что регион находится под массированной атакой. Он отметил, что угроза удара сохраняется до отбоя воздушной тревоги.

Какая ситуация в регионе после обстрелов?