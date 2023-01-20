Задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе и энергогенерирующих предприятий.

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С помощью этой информации оккупанты использовали наносящие ракетные удары по городу. После обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.

Корректировали ли агенты удар по многоэтажке

Пока еще проверяют информацию о возможной причастности задержанных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Однако установили, что злоумышленники собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в Днепропетровской области. Они пытались выявить позиции украинской системы ПВО.

Задержание российских агентов / Фото СБУ:

Кто руководил группой

Все данные агенты передавали захватчикам через резидента группы. Им оказался гражданин России, бывший житель Днепра. Еще в 2014 году он создал местную прокремлевскую общественную организацию. В Днепропетровской областной прокуратуре уточнили, что куратор был лидером пророссийской организации "Русское освободительное движение SERB".

Ее представители хотели создать так называемую "юго-восточную Украинскую республику", которая должна быть подконтрольна государству-агрессору. Впоследствии мужчина бежал в Россию, где его и завербовали.

Российская разведка дала ему задачу, по которой он создал агентуру из своих "идейных" единомышленников-земляков. Группа находилась в "режиме ожидания", а в октябре 2022 начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Злоумышленники использовали анонимные мессенджеры, а локации передавали в виде электронных координат с фотоматериалами.

СБУ нашла взрывчатки и прокремлевскую литературу

Дома у задержанных правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства, компьютеры и мобильные телефоны с поличным с врагом и прокремлевскую литературу.

Всем агентам сообщили о подозрении в государственной измене. Теперь по делу будут устанавливаться другие детали.

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что Служба системно отрабатывает всех, кто помогает наводить российские ракеты. Каждый наводчик или корректировщик должны понимать, что эти действия не останутся без наказания.

Как разоблачили агентов: смотрите видео