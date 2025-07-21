Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Россияне атакуют Днепр

Корреспонденты сообщили о взрыве в Днепре в 01:31. OSINT-аналитики рассказывали о вражеских дронах с севера.

Также воздушная тревога объявлена в ряде областей – россияне терроризируют украинские города. В частности, под ударом Черкасская, Киевская, Житомирская, Кировоградская и Винницкая области.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

В то же время оккупанты массированно атакуют Харьков дронами. Городской голова сообщил о серии взрывов в городе и о пожаре в результате российского террора.

Кроме этого, ранее враг поднимал истребители МиГ31К. Вероятно, состоялись пуски ракет "Кинжал". OSINT-специалисты отметили, что попадание было в Киевской области.