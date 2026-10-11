Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно о взрыве в Днепре?

Тревога в Днепровском районе началась в 1:20 11 октября.

В 1:29 Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении реактивного "Шахеда" к городу. Уже через минуту горожане услышали звуки взрыва. Повторные взрывы прогремели в 1:36.

На момент публикации информации о разрушениях или пострадавших нет. Вероятно, подробности появятся чуть позже.

Отметим, что несколько ранее, около 23:00 10 октября, российские войска уже провели атаку на Днепр. В результате попадания "Шахеда" поврежден жилой дом на высоте 8–9 этажей. На данный момент известно о трех пострадавших.