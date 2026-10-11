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Що відомо про вибух у Дніпрі?

Тривога у Дніпровському районі почалась о 1:20 11 жовтня.

О 1:29 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного "Шахеда" на місто. Вже за хвилину містяни почули звуки вибуху. Повторні вибухи прогриміли о 1:36.

Станом на момент публікації інформації про руйнування чи постраждалих немає. Імовірно, деталі з'являться дещо згодом.

Зазначимо, що дещо раніше, близько 23:00 10 жовтня російські війська вже атакували Дніпро. Унаслідок влучання "Шахеда" пошкоджено житловий будинок на рівні 8 – 9 поверхів. Наразі відомо про трьох постраждалих.



