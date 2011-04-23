Близько 23:00 10 жовтня російські війська атакували один із районів міста.

Унаслідок влучання "Шахеда" пошкоджено житловий будинок на рівні 8 – 9 поверхів. Наразі на місці працюють рятувальники та комунальні служби, а будівлю відключили від усіх комунікацій через витік газу.

За попередньою інформацією, поранень дістали троє людей.

Мер уточнив, що вибуховою хвилею також пошкодило прилеглі будинки – там може бути кілька сотень вибитих вікон. Обстеження пошкоджених будівель триватиме протягом ночі.

Зауважимо, о 23:09 вибухи прогриміли у Києві. За словами міського голови Кличка, у Дарницькому районі уламки БпЛА упали відкритій території. Пошкоджені декілька авто. На щастя, пожежі не виникло.