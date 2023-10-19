В Воздушных силах попросили жителей Днепра и Запорожья находиться в укрытиях. Об этом информирует 24 Канал.

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Мощные взрывы в Днепре

Очевидцы заявили о нескольких громких взрывах в Днепре. Они раздались во время воздушной тревоги.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал находиться в безопасных местах.

Днепр! Будьте в безопасности. Не игнорируйте тревогу. Угроза сохраняется,

– написал он.

После взрывов в Днепре поднялся столб дыма. Вся информация сейчас выясняется.

Кроме того, взрывы также прогремели в Запорожье. До этого мониторинговые группы сообщали об угрозе баллистического вооружения.

"Были пуски 2 ракет, предварительно Искандер-М", – утверждают паблики.



Тревога в ряде областей / Карта

В 13:08 в областях объявили отбой воздушной тревоги.

Новые подробности взрыва в Днепре

В ОВА сообщили о взрыве в Днепровском районе. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

"Все детали выясняем. А пока еще раз прошу – сохраняйте информационную тишину. Никаких сообщений, фото или видео. Это и ваша собственная безопасность", – подчеркнул глава ОВА Сергей Лысак.

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