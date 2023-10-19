У Повітряних силах попросили жителів Дніпра та Запоріжжя перебувати в укриттях. Про це інформує 24 Канал.
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Потужні вибухи у Дніпрі
Очевидці заявили про декілька гучних вибухів у Дніпрі. Вони пролунали під час повітряної тривоги.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав перебувати у безпечних місцях.
Дніпро! Будьте у безпеці. Не ігноруйте тривогу. Загроза зберігається,
– написав він.
Після вибухів у Дніпрі піднявся стовп диму. Уся інформація наразі з'ясовується.
Крім того, вибухи також пролунали у Запоріжжі. До цього моніторингові групи повідомляли про загрозу балістичного озброєння.
"Були пуски 2 ракет, попередньо, Іскандер-М", – стверджують пабліки.
Тривога в низці областей / Карта
О 13:08 в областях оголосили відбій повітряної тривоги.
Нові подробиці вибуху у Дніпрі
В ОВА повідомили про вибух у Дніпровському районі. Через ворожу атаку сталася пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає.
"Всі деталі з'ясовуємо. А поки вкотре прошу – зберігайте інформаційну тишу. Жодних дописів, фото чи відео. Це і ваша власна безпека", – наголосив очільник ОВА Сергій Лисак.
Попередній масований обстріл Дніпра: що відомо
- 18 жовтня Росія вдарила по Обухівці, що біля Дніпра. Повідомлялось, що у Дніпровському районі четверо постраждалих. Це жінки – 56, 65 і 75 років та 35-річний чоловік. Троє з них в лікарні в стані середньої тяжкості.
- Внаслідок удару загинула 31-річна жінка. Пошкоджені 8 приватних будинків, авто, газогін.
- Згодом повідомили, що через ракетний удар по Обухівці знищена 1 оселя і 21 – понівечена. Побиті 11 господарських споруд та 1 – зруйнована.