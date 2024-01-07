Вечером воскресенья 7 января начали появляться сообщения о пробках в городе. И хотя коммунальщики пытаются преодолевать последствия непогоды, снег обещают и ночью.
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Какая ситуация на дорогах Днепра сейчас
Ледяной дождь превращает авто в сосульки, а дорогу – в каток,
– пишут местные паблики.
Много аварий на Слобожанском проспекте – это одна из главных транспортных артерий на левом берегу Днепра. ДТП есть и на правом берегу, в том числе на проспекте Гагарина.
Троллейбус "дрифтует" в Днепре на льду / Фото "Днепр оперативный"
На Слобожанском проспекте из-за гололедицы буквально развернуло троллейбус и автомобили. Было заблокировано движение по виадуку в направлении центра города.
Троллейбус на Слобожанском проспекте заблокировал движение по виадуку в направлении центра Днепра: смотрите видео
К тому же на этом же проспекте произошло ДТП напротив "Макдональдса". Автомобили были вынуждены разворачиваться по встречной.
Днепряне разворачивают авто по встречной, потому что движение по Слобожанскому проспекту заблокировано из-за ДТП: смотрите видео
Из-за непогоды и ДТП были изменения в движении транспорта
Из-за троллейбуса, который развернуло на скользкой дороге на Слобожанском проспекте, маршруты №3, №7, №17 и №20 курсировали с отклонениями – ездили по улице Столетова. По состоянию на девять вечера троллейбус вытащили, но транспорт маршрутов №3, №7, №17 и №20 поехал в депо после окончания смены.
В связи с переходящим в снег ледяным дождем и увеличением количества ДТП автобусы курсировали с увеличенными интервалами.
Трамваи работали по оперативному расписанию, предупреждали о возможных задержках.
Какая будет погода в Днепре 8 января
На роликах заметно, что снег продолжает падать. В частности засыпает трассу Днепр – Кривой Рог, там густой снегопад.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал, что метель набирает обороты, но на дорогах области работает техника. Она расчищает и обрабатывает дороги.
Все, кого сейчас ненастье застало в пути: будьте бдительны! Завтра же по возможности откажитесь от поездок на собственном авто. Наибольшие осадки ожидаются 8 января,
– предупредил он.
8 января в Днепре синоптики обещают -5...-7 градусов и снег. Пожалуйста, оставайтесь дома, если есть возможность!
Советы для водителей во время непогоды
Если же вам крайне необходимо ехать в непогоду, соблюдайте следующие меры безопасности:
- Соблюдайте высокоскоростной режим и безопасную дистанцию.
- Двигайтесь с включенными ближним светом фар и противотуманными фонарями.
- Предварительно снижайте скорость перед поворотами, перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами.
- Не паркуйте автомобиль под деревьями.
- Используйте средства пассивной безопасности.
- Не мешайте движению спецтранспорта.
На дорогах Украины могут ввести ограничения из-за непогоды
В Минвосстановления предупреждали, что могут перекрыть основные дороги или частично ограничить движение, чтобы расчистить снег.
Где могут быть ограничения на дорогах:
- М-05 Киев-Одесса;
- М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино;
- М-13 Кропивницкий-Платоново;
- М-22 Полтава-Александрия;
- Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь;
- Н-11 Днепр-Николаев;
- Н-24 Благовещенское-Николаев;
- Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.
Впрочем, это не полный перечень. Ограничения могут ввести "и на других основных маршрутах, учитывая ситуацию".
Водителям советуют взять цепи противоскольжения на колеса и дополнительное горючее. Еще стоит иметь термос с горячим чаем или кофе. Водителям крупногабаритного транспорта желательно пользоваться площадками для отстоя, которые находятся вдоль государственных дорог.