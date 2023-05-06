Сирены в Днепропетровской области прозвучали ориентировочно в 21.08 6 мая. В телеграм-канале monitor написали об активности тактической авиации на Юге, пишет 24 канал.

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Что происходит на Днепропетровщине

Угроза БПЛА, вероятно типа "Шахид" со стороны Азовского моря. Возможно распространение далее по вектору,

– заявили в телеграм-канале monitor.

Там также предупредили, что будет работать ПВО.

Взрывы в Днепре услышали ориентировочно в 21:30, пишет Суспильне. В местных телеграм-каналах пишут, что работала противовоздушная оборона. По состоянию на 21:42 власти официально не комментировали ситуацию на Днепропетровщине.

Важно! Воздушная тревога в 21:06 6 мая прозвучала в Запорожской области. В 21:55 – в Донецкой области. Затем – в Херсонской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской областях.

Ориентировочно в 21:27 глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал людей не игнорировать воздушную тревогу, то есть находиться в безопасных местах.

Какая ситуация в небе

По состоянию на 21:48 в телеграм-канале monitor написали, что в отношении стратегической авиации включен радиотрансмиттер и используются частоты, ранее замеченные при боевых миссиях.

Возможен взлет в режиме радиомолчания из аэропорта "Оленья", Мурманская область. Информация будет предоставляться при ее наличии,

– объяснил monitor.

Что касается вражеских дронов, там объяснили, что есть их контролируемое количество на Юго-Востоке. Однако тип пока не подтвердили.

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