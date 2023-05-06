Сирени у Дніпропетровській області пролунали орієнтовно о 21:08 6 травня. У телеграм-каналі monitor написали про активність тактичної авіації на Півдні, пише 24 Канал.
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Що відбувається на Дніпропетровщині
Загроза БпЛА, ймовірно типу "Шахід" з боку Азовського моря. Можливе поширення далі за вектором,
– заявили у телеграм-каналі monitor.
Там також попередили, що працюватиме ППО.
Вибухи в Дніпрі почули орієнтовно о 21:30, написало Суспільне. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що працює протиповітряна оборона. Станом на 21:42 влада офіційно не коментувала ситуацію на Дніпропетровщині.
Варто додати, що повітряна тривога о 21:06 6 травня пролунала у Запорізькій області.
Орієнтовно о 21:27 глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу, тобто перебувати у безпечних місцях.
Яка ситуація в небі
Станом на 21:48 у телеграм-каналі monitor написали, що стосовно стратегічної авіації ввімкнено радіотрансміттер та використовуються частоти, які раніше були помічені при бойових місіях.
Можливий зліт в режимі радіомовчання з аеропорту "Оленья", Мурманська область.
Інформація буде надаватись за її наявності,
– пояснив monitor.
Щодо ворожих дронів, то там пояснили, що є їх контрольована кількість на Південному Сході.
Проте їхній тип наразі не підтвердили.
Остання атака російськими дронами-камікадзе
- Росія у ніч проти 6 травня атакувала Україну дронами-камікадзе. По Україні запустили 8 ворожих "Шахідів".
- У Командуванні Повітряних Сил України розповіли, що Росія запустила безпілотники з Південного напрямку, тобто зі східного узбережжя Азовського моря.
- Усі запущені ворогом дрони знищила наша ППО. Повітряні сили пояснили, що 5 дронів збили у небі над Дніпропетровською областю, інші – над Донеччиною. Детальніше про атаку – читайте тут.