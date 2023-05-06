У Командуванні Повітряних Сил України повідомили що противник запустив безпілотники з Південного напрямку – зі східного узбережжя Азовського моря.

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Окупанти застосували 8 ударних дронів "Shahed-136/131". Усі – знищено силами та засобами Повітряного командування "Схід",

– йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряне командування "Схід" звітувало, що станом на 8:30 6 травня до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною "Шахідів" додався п'ятий.

"Загалом за ніч підрозділами повітряного командування "Схід" в зоні відповідальності знищено 8 БпЛА, з них 3 на Донеччині", – уточнили військові.

Деталі атаки

Про атаку безпілотниками зранку повідомляв очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Згодом стало відомо, що збили ще один російський безпілотник у Кривому Розі.

Зверніть увагу! Сьогодні командувач ПС ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію, що українська ППО збила російську гіперзвукову ракету "Кинджал" у небі над Київщиною 4 травня. Подію назвали історичною, адже це перший подібний випадок. Це стало можливим завдяки системі Patriot.

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ППО збила усі 8 дронів-камікадзе / Інфографіка Повітряних Сил