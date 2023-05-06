Україна вперше збила російську ракету "Кинджал". В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що це справжній ляпас для ворога, пише 24 Канал.

Дивіться також Гіперзвукові ракети "Кинджал": скільки їх у Росії та чи можна їх приборкати

Як Patriot вперше збив "Кинджал"

4 травня сили ППО України вперше збили російську ракету "Кинджал" із ЗРК Patriot. Для Patriot це була перша ціль як балістичної ракети. Для України це також вперше – раніше ми не мали озброєння, яке могло б знешкодити балістику.

Як це відбувалось:

4 травня російський МіГ-31К піднявся з аеродрому Саваслєйка та здійснив пуск ракети "Кинджал".

За ціллю стежило та супроводжувало повітряне командування "Центр".

У влучний момент дивізіон Patriot відпрацював по ворожій балістичній ракеті.

Зверніть увагу! Юрій Ігнат закликав поширювати лише офіційну інформацію щодо збиття "Кинджалу". Ворогу не потрібно знати, як, де саме та о котрій знешкодили ракету. Варто бути обережними, адже Росія не припиняє "промацувати" наше ППО.

Україна давно чекала на Patriot. Російські пропагандисти голосно кричали про те, що цей комплекс не здатен збивати їхні балістичні ракети, проте очевидно, що це не так.

Це ляпас Росії. Вони розповідали, що Patriot "застаріле американське озброєння", а російська зброя найкраща у світі. От маємо підтвердження того, що воно ефективно працює навіть проти "супер-гіперзвукової ракети". От не така вже вона і "гіпер",

– сказав Юрій Ігнат.

Речник Повітряних Сил додав, що наші партнери вже теж побачили в роботі ЗРК Patriot – їм надіслали кілька відео. Це важливо, адже їм необхідне підтвердження того, що їхня допомога працює.

Нам потрібно більше такого озброєння

Ігнат підкреслив, що Україна очікує на інші дивізіони Patriot та системи SAMP-T. Це посилить наші сили ППО і захистить українське небо не лише від ракет, а й від ворожої авіації, яка тероризує українські міста керованими авіабомбами.