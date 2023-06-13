Лубинец заверил, что ситуация в интернате находится уже неделю под его контролем. По словам омбудсмана, мониторинговая группа обнаружила, что дети живут в ужасающих условиях и систематически подвергаются избиению со стороны воспитателей.

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Какие нарушения обнаружили в интернате

Как сообщается, один воспитанник интерната был в постели со связанными руками. Персонал объяснил, что у парня нервный приступ, однако в медицинской документации не было никаких записей об осмотре ребенка врачом.

Также инспекция выявила другие случаи применения к подопечным и воспитанникам физического ограничения. Более того, для фиксации детей нередко используются несертифицированные средства – элементы одежды и простыни.

Дети живут в ужасных условиях / Фото из телеграма Лубинца

Такие действия администрации и персонала учреждения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращения или наказания, согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,

– говорится в сообщении.

Кроме того, мониторинговая группа зафиксировала следующие нарушения:

систематические случаи получения подопечными телесных повреждений. В докладных записках персонала говорится о травмировании детей в результате падения с кроватей, самоповреждении во время психомоторного возбуждения. Однако администрация не предоставила подтверждения об осмотре травмированных врачами;

некоторые подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, имели загрязненную постель, изношенную одежду;

для транспортировки детей и лиц с инвалидностью используется лифт, непригодный к эксплуатации;

не хватает персонала;

нет самого простого укрытия: во время воздушной тревоги дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре.

некоторые помещения нуждаются в немедленном ремонте;

несоответствие минимальным нормам площади на ребенка в отдельных комнатах, что нарушает их право на конфиденциальность.

тараканы в пищеблоке.

Лубинец утверждает, что для восстановления нарушенных прав воспитанников интерната были направлены соответствующие письма реагирования в правоохранительные органы и Днепропетровскую ОВА.