Поисково-спасательная операция продолжается. Из-под завалов уже спасли 17 человек, из них – трое детей. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Сколько будут разбирать завалы

Он рассказал, что спасатели обходят квартиры, чтобы выяснить, нет ли там людей. Пока неизвестно, сколько жителей могли остаться под завалами.

По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

На месте работают спасатели, а правоохранители вместе с СБУ документируют факты нового российского преступления. Клименко сообщил, что завалы будут разбираться в течение суток.