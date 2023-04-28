Пошуково-рятувальна операція триває. З-під завалів вже врятували 17 осіб, з них – троє дітей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Важливо Серед загиблих внаслідок обстрілу Умані – маленька дитина

Він розповів, що рятувальники обходять квартири, аби з'ясувати, чи там немає людей. Наразі невідомо, скільки жителів могли залишитись під завалами.

За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.

На місці працюють рятувальники, а правоохоронці разом з СБУ доукментують факти нового російського злочину. Клименко повідомив, що завали розбиратимуть протягом однієї доби.