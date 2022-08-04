Прокремлевские боевики заявили, что в результате взрыва два человека погибли, трое получили ранения. В Офисе Президента информацию об атаке опровергли.

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Впоследствии стало известно, что в театре оперы и балета, расположенном буквально в сотне метров от отеля, в то время проходила церемония прощания с местной террористкой "Корсой ". На данный момент церемонию прощания перенесли.

В ОП опровергли причастность украинской стороны

Советник офиса президента Михаил Подоляк отметил, что украинская сторона никак не причастна к сегодняшним взрывам в Донецке.

По Донецку бьют только сами россияне или представители корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик. Поэтому бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке,

– отметил Подоляк.

Но подчеркнул, что ВСУ нацелены уничтожать только три вида объектов на Донетчине: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы.

"Мы сражаемся креативно и эффективно, демонстративные удары нам не нужны, они не решают никаких задач", – подчеркнул Подоляк.

По словам Подоляка, все эти взрывы нужны только для того, чтобы показать: "смотрите, какие звери на той стороне, давайте интенсивней мобилизоваться и идти убивать украинцев дальше".

боевики продолжают обстреливать Донетчину

Вчера, 3 августа, российские военные обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего 11 гражданских объектов подверглись разрушениям.

Ранее в СНБО предупреждали о том, что оккупанты могут устроить кровавые провокации в Донецкой области с целью дискредитации Украины.

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