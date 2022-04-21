"Сверхсовременная" ракета оказалась легкой целью для наших защитников

Об уничтожении вражеской ракеты сообщили украинские военные и опубликовали фото.

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Что-то пошло не так. В Донецкой области нашли обломки сбитой "сверхсовременной" российской ракеты Х-59МК2, стоимостью примерно 30 миллионов рублей,

– написали украинские военные.



Вот так выглядела "сверхсовременная" ракета X-59МК2 / Фото СтратКом ВСУ



Стоимость ракеты около 30 миллионов рублей.

А вот так выглядит ракета после "усовершенствования" нашими военными.



ВСУ сбили вражескую ракету / Фото Нацполиция

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