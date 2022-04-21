"Надсучасна" ракета виявилась легкою ціллю для наших захисників
Про знищення ворожої ракети повідомили українські військові та опублікували відповідні фото.
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Щось пішло не так. На Донеччині знайшли обломки збитої "надсучасної" російської ракети Х-59МК2, вартістю приблизно 30 мільйонів рублів,
– написали українські військові.
Ось так виглядала "надсучасна" ракета X-59МК2 / Фото СтратКом ЗСУ
Вартість ракети близько 30 мільйонів рублів / Фото СтратКом ЗСУ
А ось так виглядає ракета після "удосконалення" нашими військовими.
ЗСУ збили ворожу ракету / Фото Нацполіція
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