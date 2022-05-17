СМИ сообщают, что горит завод Knauf. Однако подробности пока неизвестны.

Важно Россияне били по Донетчине авиабомбами, ракетами и "Искандерами": много разрушений, есть погибшие

Отметим, что Knauf – это крупнейший строительный завод в регионе. Там производят гипсокартонные плиты. В сети показали видеопожары.

Обстрелы Донбасса

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о ситуации в Донецкой области по состоянию на 17 мая. Россияне не останавливают массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Вражеская авиация обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Также оккупанты утром нанесли авиаракетный удар по Авдеевке. Повреждены 3 жилых дома, информации о пострадавших нет.

В Марьинской общине в результате обстрелов обесточена Красногоровка. Продолжаются восстановительные работы.

Постоянные обстрелы слышат в Очеретинской общине. Пока что там не удалось полностью восстановить высоковольтную линию, которую повредили ранее.

В Бахмуте с утра тоже обстреливали. Повреждена школа №4 и несколько инфраструктурных объектов.

Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается. Несмотря на это, идет эвакуация населения и ремонт электро- и газоснабжения.

Россияне ударили и по Угледару. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

В Николаевской общине российские снаряды перебили линию электропередач. Часть поселка Райгородок осталась без электричества, но специалисты уже исправляют ситуацию.

Россияне готовят наступление на Соледар

Накануне в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях Северодонецка, Соледара и Бахмута. Для этого россияне пополняют запасы и перегруппировывают подразделения.

Президент Владимир Зеленский 17 мая отметил, что Северодонецк и другие города Донбасса все еще остаются основной мишенью оккупантов. Однако ВСУ сдерживают постоянные атаки в этих направлениях. К примеру, 15 мая отбили 17 атак врага. Украинские защитники только за сутки уничтожили: 3 танка, 1 артиллерийскую систему, 6 единиц боевой бронированной техники и 1 автомобиль противника.

Оккупанты отступили на Луганщине: где выбили россиян: