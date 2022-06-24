Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в утренней сводке Генштаба от 24 июня.

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Враг бежал в панике

Известно, что в Донецкой области украинские военные обнаружили диверсионно-разведывательные группы врага. После этого удалось дать им хорошую порку. Неудивительно, что напуганным захватчикам пришлось буквально убегать, чтобы не пополнить ряды "двухсотых".

В Донецкой области кафиры обстреливают наших военных

Хотя в Донецкой области враг и не ведет активных боевых действий, это не мешает ему обстреливать ВСУ. Для этого используют в основном артиллерию.

Например, ею избивали на Бахмутском направлении. Во вражеский огонь попали районы Николаевки, Берестового, а также Новолуганского. В то же время следует понимать, что захватчики стремятся улучшить свое тактическое положение. Кроме того, для них важен контроль дорог между населенными пунктами. Так что их регулярно обстреливают.

Открывали захватчики огонь и в Новопавловском направлении. Под удар кафиров попали районы Антоновки, Угледара, а также Золотой Нивы.



Какая сейчас ситуация на фронте вблизи Донецка / Скриншот liveuamap

Заметим, что активные боевые действия не наблюдались и на других направлениях. Речь идет об Андреевском, Кураховском, а также Запорожском. В то же время враг делает все возможное для того, чтобы мы не имели возможности опрокидывать собственные резервы. В частности, на те направления, усиление которых позволит выбивать врага.

Захватчики обстреливали наши позиции в районах Авдеевки, Уманского, Веселого, Новобахмутовки, Гуляйпольского, Белогорья, а также Староукраинки.

Если мы уже упомянули потери врага, то они – колоссальные. За четыре месяца войны русское войско сократилось на несколько десятков тысяч бойцов.

Скоро будет 35 тысяч уничтоженных кафиров

С начала полномасштабного вторжения ряда "двухсотых" пополнили 34 430 российских бойцов . Но это число приблизительно, ведь точно подсчитать потери врага в районах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, на балансе вражеской армии значительно сократилось количество техники. Речь идет о 1504 танках, 3632 боевых бронированных машинах, 756 артиллерийских системах, 240 реактивных системах залпового огня, 99 единиц ПВО.

А еще в металлолом удалось превратить 216 самолетов, 183 вертолета, 620 БпЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 судов, 2548 автомобилей и автоцистерн, а также 60 единиц специальной техники.

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