Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе Операции Объединенных Сил.

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Железнодорожный мост взорвали вместе с вагонами. Теперь железнодорожное сообщение с находящимся в эпицентре боев на Донбассе Лиманом невозможно.

Издание CNN сообщило, что спутниковое видео показывает, что мост еще в четверг, 28 апреля, был невредим. А теперь видно, что его нет.

Добавим, что поселок Райгородок расположен к северо-востоку от Славянска.

Ранее разведка из Великобритании заявляла, что российские войска совершают постепенные и медленные продвижения к Славянску. По их словам, это (выход на Славянск и Краматорск – 24 канал) была одной из главных целей оккупантов.

К слову, русские десантники пытались штурмовать боевые позиции королевских пехотинцев в Луганской области. Однако после провала поставленной задачи из группы российских захватчиков смогли выжить только семь человек.

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