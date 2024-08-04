Люди рассказали полиции, что двое подростков на берегу реки искали свою подругу, которая пошла купаться и исчезла. Трагедия произошла вечером 2 августа в городе Измаил Одесской области.

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Что известно о ребенке, которого нашли водолазы без признаков жизни

Спасатели рассказали, что они получили сообщение о том, что девочка 2010 года рождения нырнула в Дунай и исчезла. К сожалению, 2 августа ребенка найти не смогли, поэтому продолжили поиски 3 августа.

Правоохранители начали уголовное дело по факту уничтожения малолетнего ребенка.

Сегодня (3 августа – 24 канал) около 15 часов водолазы достали девушку из реки. При осмотре судебно-медицинским экспертом телесных повреждений на теле обнаружено не было,

– заявили в полиции Одесской области.

По предварительным данным правоохранителей, смерть ребенка наступила в результате утопления.

Полиция начала дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство малолетнего ребенка или женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Семья ребенка находилась в сложных жизненных обстоятельствах

Семья, в которой воспитывалась погибшая девушка, находится на учете в службе по делам детей как такая, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах,

– заявили в полиции.

Однако уточнили, что ранее родители ребенка в поле зрения полиции не попадали. Кроме погибшего девочки, у пары осталось шестеро детей.

Редакция 24 канала искренне сочувствует семье погибшего ребенка.

Заместитель начальника Измаильского районного отдела полиции, начальник отдела превенции Дмитрий Ломов обратился к родителям и предупредил, что купаться в Дунае запрещено из-за сильного течения.

Он призвал взрослых объяснять об этом детям и контролировать их досуг.