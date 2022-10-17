Что именно там случилось – пока неизвестно. Информацию о "путешествиях хлопка" опубликовали местные телеграм-каналы.

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Взрывы услышали жители Джанкойского и Красногвардейского районов.

Где находится Джанкой / Карта Deep State Map

Взрывы в Джанкое уже не в первый раз

Это не в первый раз с начала полномасштабной войны в Джанкое раздаются взрывы. Неспокойно там было и 10 октября. Россияне сначала говорили о якобы работе ПВО, а потом выяснилось, что в одну из российских воинских частей что-то прилетело. Некоторые оккупанты погибли, также были и пострадавшие.

16 августа "хлопок" посетил железную дорогу в Джанкое, по которой враг транспортировал технику. Поэтому оккупантам пришлось остановить движение поездов. Заметим, что железная дорога имела для государства-агрессора стратегическое значение, ведь позволяла поставлять войска на Запорожье.

Какая ситуация в оккупированном Крыму

После взрыва на Крымском полуострове россияне пытаются возобновить переправу. Правда, пока у них это плохо получается.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, ремонтные работы полностью зависят от погодных условий, а сейчас погода – на стороне Украины. Из-за сильного ветра россияне не могут отремонтировать мост. Им даже пришлось остановить движение паромов.

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