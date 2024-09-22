Об этом пишут местные телеграмм-каналы. Кроме того, в сети уже утверждают о повреждении, передает 24 Канал.

К теме Крым может отличаться по статусу, но в любом случае – это территория Украины, – Плетенчук

В Крыму прогремели мощные взрывы

Около 15:20 22 сентября во временно оккупированном Крыму объявили воздушную тревогу. Оккупанты заявили, что на полуострове якобы есть угроза баллистики.

Уже традиционно, сразу после объявления воздушной тревоги россияне перекрыли Крымский мост и остановили движение транспорта по нему.

Впоследствии местные телеграмм-каналы начали сообщать о мощных взрывах в Крыму. Так, "Крымский ветер" пишет о 10 – 15 взрывах, которые слышали в Джанкойском районе.