Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Крім того, у мережі вже стверджують про пошкодження, передає 24 Канал.

До теми Крим може відрізнятися за статусом, але у будь-якому разі – це територія України, – Плетенчук

У Криму пролунали потужні вибухи

Близько о 15:20 22 вересня у тимчасово окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. Окупанти заявили, що на півострові буцімто є загроза балістики.

Вже традиційно, відразу після оголошення повітряної тривоги росіяни перекрили Кримський міст та зупинили рух транспорту по ньому.

Згодом місцеві телеграм-канали почали повідомляти про потужні вибухи у Криму. Так, "Кримський вітер" пише про 10 – 15 вибухів, які чули у Джанкойському районі.