Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. О нем в социальных сетях сообщил легион "Свобода России".

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В России вспыхнул эшелон с горючим

Подпольное движение "Всенародное движение легиона "Свобода России" поздравило преступников с Днем военной разведки. Получите, распишитесь,

– сообщили в организации.

Участники подтвердили, что они совершили диверсию на территории России. Возгорание началось ориентировочно в 3 часа ночи против 5 ноября.

"Поздравление" для российских преступников: видео легиона "Свобода России"

Движение также заявило, что их активисты действуют в тылу российской диктатуры, чтобы:

уничтожить в России объекты военной инфраструктуры;

противостоять преступному режиму Кремля.



В России вспыхнуло горючее оккупантов / Фото легиона "Свобода России"

Легион призвал мобилизованных россиян переходить на их сторону

Также обращаемся к мобилизованным солдатам. У вас также есть возможность противостоять военным преступлениям в Украине путем вливания в наши ряды или непосредственного перехода на сторону Легиона,

– заявили организаторы движения.

Они также напомнили землякам, что борьба за свободу страны является обязанностью каждого россиянина, желающего восстановить мир в Украине и нормальную жизнь в России.

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Что известно о российских партизанах

Легион "Свобода России" начал действовать в мае 2022 года, то есть через несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения. Они заявили, что начинают бороться за Новую Россию.

Перед этим, в марте 2022 года, в Украине сформировали одноименное подразделение из бывших российских военнослужащих и россиян, выступивших против войны.

Уже в апреле бойцы легиона рассказали, что пленили русского солдата Юрия Шалаева 1993 года рождения. Ему дали возможность стать частью легиона.

Также россияне напоминали, что они не сражаются против российских солдат, а хотят уничтожить Путина и его режим. Детальнее о том, как вступить в легион "Свобода России" читайте по ссылке.

Заметьте "Свобода России": какие проверки должны пройти россияне, чтобы воевать на стороне Украины

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