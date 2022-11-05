Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. О нем в социальных сетях сообщил легион "Свобода России".
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В России вспыхнул эшелон с горючим
Подпольное движение "Всенародное движение легиона "Свобода России" поздравило преступников с Днем военной разведки. Получите, распишитесь,
– сообщили в организации.
Участники подтвердили, что они совершили диверсию на территории России. Возгорание началось ориентировочно в 3 часа ночи против 5 ноября.
"Поздравление" для российских преступников: видео легиона "Свобода России"
Движение также заявило, что их активисты действуют в тылу российской диктатуры, чтобы:
- уничтожить в России объекты военной инфраструктуры;
- противостоять преступному режиму Кремля.
В России вспыхнуло горючее оккупантов / Фото легиона "Свобода России"
Легион призвал мобилизованных россиян переходить на их сторону
Также обращаемся к мобилизованным солдатам. У вас также есть возможность противостоять военным преступлениям в Украине путем вливания в наши ряды или непосредственного перехода на сторону Легиона,
– заявили организаторы движения.
Они также напомнили землякам, что борьба за свободу страны является обязанностью каждого россиянина, желающего восстановить мир в Украине и нормальную жизнь в России.
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Что известно о российских партизанах
- Легион "Свобода России" начал действовать в мае 2022 года, то есть через несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения. Они заявили, что начинают бороться за Новую Россию.
- Перед этим, в марте 2022 года, в Украине сформировали одноименное подразделение из бывших российских военнослужащих и россиян, выступивших против войны.
- Уже в апреле бойцы легиона рассказали, что пленили русского солдата Юрия Шалаева 1993 года рождения. Ему дали возможность стать частью легиона.
- Также россияне напоминали, что они не сражаются против российских солдат, а хотят уничтожить Путина и его режим. Детальнее о том, как вступить в легион "Свобода России" читайте по ссылке.
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