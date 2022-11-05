Інцидент трапився в ніч проти 5 листопада. Про нього у соціальних мережах повідомив легіон "Свобода Росії".

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У Росії спалахнув ешелон з пальним

Підпільний рух "Всенародний рух легіону "Свобода Росії" привітав злочинців із Днем військової розвідки. Отримайте, розпишіться,

– повідомили в організації.

Учасники підтвердили, що вони здійснили диверсію на території Росії. Загоряння почалось орієнтовно в 3 годині ночі проти 5 листопада.

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Рух також заявив, що їхні активісти діють в тилу російської диктатури, щоб:

знищити в Росії об'єкти військової інфраструктури;

протистояти злочинному режиму Кремля.



У Росії спалахнуло пальне окупантів / Фото легіону "Свобода Росії"

Легіон закликав мобілізованих росіян переходити на їхню сторону

Також звертаємось до мобілізованих солдатів. У вас також є можливість протистояти воєнним злочинам в Україні, шляхом вливання в наші лави або безпосереднього переходу на бік Легіону,

– заявили організатори руху.

Вони також нагадали землякам, що боротьба за свободу країни є обов'язком кожного росіянина, який хоче відновити мир в Україні та нормальне життя в Росії.

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Що відомо про російських партизанів

Легіон "Свобода Росії" почав діяти у травні 2022 року, тобто за декілька місяців після початку повномасштабного російського вторгнення. Вони заявили, що починають боротись за Нову Росію.

Перед цим, у березні 2022 року, в Україні сформували однойменний підрозділ з колишній російських військовослужбовців та росіян, які виступили проти війни.

Вже у квітні бійці легіону розповіли, що взяли в полон російського солдата Юрія Шалаєва 1993 року народження. Йому дали можливість стати частиною легіону.

Також росіяни нагадували, що вони не воюють проти російських солдатів, а хочуть знищити Путіна та його режим. Детальніше про те, як вступити у легіон "Свобода Росії" читайте за посиланням.

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