Інцидент трапився в ніч проти 5 листопада. Про нього у соціальних мережах повідомив легіон "Свобода Росії".
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У Росії спалахнув ешелон з пальним
Підпільний рух "Всенародний рух легіону "Свобода Росії" привітав злочинців із Днем військової розвідки. Отримайте, розпишіться,
– повідомили в організації.
Учасники підтвердили, що вони здійснили диверсію на території Росії. Загоряння почалось орієнтовно в 3 годині ночі проти 5 листопада.
"Вітання" для російських злочинців: відео легіону "Свобода Росії"
Рух також заявив, що їхні активісти діють в тилу російської диктатури, щоб:
- знищити в Росії об'єкти військової інфраструктури;
- протистояти злочинному режиму Кремля.
У Росії спалахнуло пальне окупантів / Фото легіону "Свобода Росії"
Легіон закликав мобілізованих росіян переходити на їхню сторону
Також звертаємось до мобілізованих солдатів. У вас також є можливість протистояти воєнним злочинам в Україні, шляхом вливання в наші лави або безпосереднього переходу на бік Легіону,
– заявили організатори руху.
Вони також нагадали землякам, що боротьба за свободу країни є обов'язком кожного росіянина, який хоче відновити мир в Україні та нормальне життя в Росії.
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Що відомо про російських партизанів
- Легіон "Свобода Росії" почав діяти у травні 2022 року, тобто за декілька місяців після початку повномасштабного російського вторгнення. Вони заявили, що починають боротись за Нову Росію.
- Перед цим, у березні 2022 року, в Україні сформували однойменний підрозділ з колишній російських військовослужбовців та росіян, які виступили проти війни.
- Вже у квітні бійці легіону розповіли, що взяли в полон російського солдата Юрія Шалаєва 1993 року народження. Йому дали можливість стати частиною легіону.
- Також росіяни нагадували, що вони не воюють проти російських солдатів, а хочуть знищити Путіна та його режим. Детальніше про те, як вступити у легіон "Свобода Росії" читайте за посиланням.
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