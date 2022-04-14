Військові, які входять до складу легіону, наголосили на тому, що Росія стала ізгоєм для всього світу. А сам Володимир Путін знищив не лише економіку країни, добробут народу та можливість розвиватися, а й право на щасливе майбутнє.

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Легіон закликає боротися за Нову Росію

Він убив і продовжує вбивати вільних росіян, які борються проти диктаторського режиму за право вільно жити, продовжує вбивати тисячі цивільних та сотні дітей в Україні,

– наголошують в маніфесті.

Бійці легіону підкреслюють, що вони – вільні громадяни Росії – беруть відповідальність на себе. І вони починають боротьбу за Нову Росію. Військові закликають долучатися до них інших, щоб разом відстоювати своє майбутнє.

Військові підкреслюють, що режим Володимира Путіна підходить до свого логічного завершення. Тож вони закликають вставати "вільному народові Нової Росії". Мовляв, зараз їхній шанс на краще та нове життя, яке у них не один десяток років відбирав диктатор.

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