Оборонял "Азовсталь": журналисты узнали, кто бросил яйцо в Ермака

В Киеве правоохранители задержали бывшего бойца полка "Азов" и экс-военнопленного Виктора Лахно после инцидента возле суда, где рассматривали вопрос меры пресечения для бывшего руководителя Офиса Президента. Он бросил в Андрея Ермака яйцом.

В соцсетях распространили видео, на которых ветерана видно в наручниках рядом с полицейскими. Об этом сообщило издание "Буквы", которое получило комментарий от самого Лахно.

Что известно об экс-военном, который бросил яйцом в Ермака?

Сам Виктор Лахно подтвердил журналистам, что его задержание связано именно с этим случаем. По его словам, после инцидента он не пытался убежать, не оказывал сопротивления и добровольно оставался на месте до прибытия патруля.

Ветеран также предположил, что решение о доставке его в участок могли принять после чьего-то отдельного указания.

Хотя я ждал с представителями полиции патруль, который должен был бы составить протокол, не убегал с места и полностью понимал ответственность за свои действия,

– отметил он.

25-летний Виктор Лахно после начала полномасштабного вторжения находился в Бердянске, участвовал в партизанской деятельности в Запорожье, а затем добровольно присоединился к операции по деблокаде Мариуполя. После выхода из Азовстали он попал в российский плен, где провел более года – сначала в Еленовке, а затем в Горловке. В июне 2023 года военного освободили во время обмена пленными.

