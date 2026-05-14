Об этом он сообщил после судебного заседания, передает Суспільне.
К слову ВАКС избрал бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку меру пресечения
Как отреагировал Ермак?
Суд избрал меру пресечения для эксначальника Офиса Президента Андрея Ермака. Его возьмут под стражу на 60 суток с правом внесения залога в 140 миллионов гривен.
Журналисты поинтересовались, что планирует брать с собой Ермак в СИЗО, на что он ответил: "самое необходимое".Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Корреспонденты также спросили, есть ли деньги для внесения залога в экспредседателя ОП, его окружения и друзей. На это Андрей Ермак ответил: "Я же говорил – у меня таких денег нет".
Я не готовился к этому. Я думаю, что, ну, достаточно знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом (собрать деньги на залог – ред.),
– цитирует Андрея Ермака "Украинская правда".
Также бывший политик заверил, что "шесть лет проработал честно 24 на 7 на свою страну, отдавая свою жизнь, свое здоровье. Я ни о чем не жалею, я горд, что это делал".
Комментарий Ермака из зала суда: смотрите видео
Сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда, добавил Ермак.