Об этом он сообщил после судебного заседания, передает Суспільне.

К слову ВАКС избрал бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку меру пресечения

Как отреагировал Ермак?

Суд избрал меру пресечения для эксначальника Офиса Президента Андрея Ермака. Его возьмут под стражу на 60 суток с правом внесения залога в 140 миллионов гривен.

Журналисты поинтересовались, что планирует брать с собой Ермак в СИЗО, на что он ответил: "самое необходимое".

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Корреспонденты также спросили, есть ли деньги для внесения залога в экспредседателя ОП, его окружения и друзей. На это Андрей Ермак ответил: "Я же говорил – у меня таких денег нет".

Я не готовился к этому. Я думаю, что, ну, достаточно знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом (собрать деньги на залог – ред.),

– цитирует Андрея Ермака "Украинская правда".

Также бывший политик заверил, что "шесть лет проработал честно 24 на 7 на свою страну, отдавая свою жизнь, свое здоровье. Я ни о чем не жалею, я горд, что это делал".

Комментарий Ермака из зала суда: смотрите видео

Сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда, добавил Ермак.