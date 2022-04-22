Оплата газа в рублях

В письме говорится, что компании ЕС могут обойти требование России получать платежи за газ в рублях без нарушения санкций, если они будут платить в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту.

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Для этого им нужно открыть счет в банке в долларах или евро. После этого организация может зачислять на счет валюту и перевести в рубли.

Кроме того, компаниям придется потребовать дополнительных условий по транзакциям, например, заявление о том, что они выполнили договорные обязательства после того, как они внесли на депозит нероссийскую валюту.

Спикер Европейской комиссии заявил, что компании должны придерживаться валюты, прописанной в контрактах с "Газпромом", – 97% из которых в евро или долларах.

Режим санкций ЕС не запрещает компаниям открывать счета в Газпромбанке или сотрудничать с банком для поиска решения,

– говорится в документе.

Документ Комиссии не имеет юридической силы, не является обязательным и носит только рекомендательный характер.

Напомним, в марте Путин решил принимать оплату за газ в рублях от "недружественных" стран, то есть поддержавших Украину и наложивших санкции на страну-агрессора. Это произошло с 1 апреля, но почти все европейские страны, кроме Венгрии, отказались выполнять это условие. Россия угрожала остановить поставки, но пока не снизила никаких объемов для "недружественных" стран.

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