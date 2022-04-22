Оплата газу в рублях

У листі зазначено, що компанії ЄС можуть обійти вимогу Росії отримувати платежі за газ в рублях без порушення санкцій, якщо вони будуть платити в євро або доларах, які потім конвертуються в російську валюту.

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Для цього їм потрібно відкрити рахунок у російському банку у доларах чи євро. Після цього організація може зараховувати на рахунок валюту й перевести в рублі.

Крім того, компаніям доведеться вимагати додаткових умов щодо транзакцій, наприклад, заяву про те, що вони виконали договірні зобов'язання після того, як вони внесли на депозит неросійську валюту.

Речник Європейської комісії заявив, що компанії мають дотримуватися валюти, яка прописана в контрактах з "Газпромом", – 97% з яких в євро або доларах.

Режим санкцій ЄС не забороняє компаніям відкривати рахунки в Газпромбанку або співпрацювати з банком для пошуку рішення,

– йдеться в документі.

Документ Комісії не має юридичної сили, не є обов'язковими і має лише рекомендаційний характер.

Нагадаємо, в березні Путін вирішив приймати оплату за газ у рублях від "недружніх" країн, тобто таких, які підтримали Україну та наклали санкцію на країну-агресорку. Це мало сталось з 1 квітня, але майже всі європейські країни, крім Угорщини, відмовилися виконувати цю умову. Росія погрожувала зупинити постачання, але поки не зменшила жодних обсягів для "недружніх" країн.

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