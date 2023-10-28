Бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс считает, что нужно усилить санкции ЕС против России относительно нефти и газа. Эти слова кажутся уже не столь банальными, если взглянуть на цифры. "Россия получает 700 миллионов евро в день за продажу этих ресурсов по всему миру, а ЕС все еще платит за это около 2 миллиардов евро ежемесячно", – говорит политик в интервью 24 Каналу.

Важно: У Путина есть еще несколько "кнопок", как глобально расширить войну: интервью с экс-премьером Литвы

Может ли Украина рассчитывать на замороженные российские активы

Пока что в ЕС проголосовали за финансовый инструмент Ukrainian Facility, говорит Кубилюс.

"На следующей сессии в Брюсселе мы будем голосовать за ужесточение санкций, и я уже говорил с коллегами из разных партий о том, что нужно готовить другую резолюцию – о возможном механизме передачи замороженных российских денег Украине. Мы не удовлетворены тем, что предлагает Еврокомиссия, которая, скажем так, заблудилась среди международных юристов и боится передать эти деньги без правовой базы", – сообщил он.

Какое видение имеет Еврокомиссия

В ЕК опасаются передавать деньги Украине напрямую. Там думают инвестировать средства в экономические проекты, а нашей стране передавать дивиденды. Таким образом Украина может получить около трех миллиардов евро в год.

Андрюс Кубилюс говорит, что это очень мало.

Потребности Украины в реконструкции приближаются к половине триллиона евро. И то, что сегодня делает ЕС, готовя эти 50 миллиардов евро для Украины, – это лишь 1/10 необходимой суммы,

– отмечает он.

Смотрите также В ЕС поддержали передачу Украине доходов от российских активов: речь идет о миллиардах

Что в планах в Европарламенте

Пока известно, что около 300 миллиардов евро российских активов заморожено. Поскольку большинство этих денег находятся в ЕС, с ними можно что-нибудь сделать. Заморозила деньги Бельгия через инструмент Euroclear. Некоторые евродепутаты призывают передать деньги непосредственно Украине.

"Лично я выступаю за то, чтобы ЕС последовал примеру США, где политики и эксперты говорят, что все эти деньги можно отобрать и передать Украине, не нарушая международных правил", – подытожил европарламентарий.