О 12-м пакете ограничений против России, будущих резолюциях Европарламента и влиянии войны в Израиле на поддержку Украины – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала с экс-премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом.

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Справка! Андрюс Кубилюс – литовский политик, член Сейма Литовской Республики, премьер-министр в 1999 – 2000 и 2008 – 2012 годах, глава партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы.

Сейчас он депутат Европарламента от группы ЕНП, член комитета иностранных дел и комитета ассоциации Украина – ЕС.



В 2017 году получил орден князя Ярослава Мудрого II степени за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию его исторического наследия и современного достояния.

Усилят ли санкции против России

Во время своего выступления в Европарламенте вы говорили о 7 необходимых шагах, которые нужно предпринять для ужесточения санкций против России. Это желаемые шаги или уже есть конкретный план действий?

Как обычно, у нас была дискуссия в парламенте. В начале ноября мы проголосуем за резолюцию, она еще в процессе разработки, но главные пункты этого документа уже ясны. Эта резолюция будет направлена на то, как сделать санкции еще более эффективными, более жесткими, уменьшить способность России финансировать эту войну, а также получать западные высокотехнологичные компоненты для производства оружия.

На это уже направлены главные санкции ЕС, они действуют. По предварительным данным, доходы от продажи нефти и газа по сравнению с теми, какие они были до войны, уменьшились в два раза, но все еще остаются достаточно большими. Россия получает 700 миллионов евро в день с продажи этих ресурсов по всему миру, а ЕС все еще платит за это около 2 миллиардов евро ежемесячно. Сейчас мы ищем возможности, как сделать так, чтобы эти денежные потоки, как мировые, так и европейские, уменьшились в ближайшее время.

Кроме того, и об этом я говорил во время своего выступления в Европарламенте, возможно, мы будем говорить и о других санкциях – запрете на импорт высокотехнологичных изделий и о том, как Россия находит пути обхода уже действующих ограничений. Мы надеемся, что наша резолюция будет способствовать дальнейшему развитию событий и принятию решений в других европейских институциях.

Есть ли у вас информация о 12-м пакете санкций? На каком этапе сейчас этот процесс?

Еврокомиссия уже работает над следующим пакетом санкций, но уже достаточно долго мы не слышим чего-то конкретного. Поэтому мы решили в Европарламенте провести дебаты и проголосовать за резолюцию, чтобы показать Еврокомиссии, что мы желаем большего.

Поддержка Украины на фоне масштабной войны на Ближнем Востоке

На фоне отсутствия новых пакетов санкций и войны в Израиле. По вашему мнению, не отошла ли тема войны в Украине на второй план?

Такие тревоги есть, но я думаю, что аналитики, эксперты и политики понимают связь между российской войной против Украины и тем, что ХАМАС начал террористическую войну против Израиля. Вспоминая о связях между Ираном и Кремлем, между Ираном и ХАМАС и вспоминая о визитах лидеров ХАМАС в Москву, я лично вижу это как воплощение плана Кремля, чтобы война вокруг Европы распространилась на новые территории.

Даже в советское время, как сегодня показывают архивы, многие палестинские террористы в то время учились в советском лагере, особенно в части восточной Германии. То есть нам хорошо известны эти связи и понятно, что у Путина есть еще, скажем так, несколько кнопок, как расширить войну. Я думаю, что на фоне объединения мирового терроризма Запад, наконец, придет к желаемому выводу, что самых главных террористов, то есть Кремль, нужно победить в Украине.

Стоит ли рассчитывать Украине на замороженные российские активы

Как представитель Литвы в Европарламенте, по вашему мнению, стало ли безопаснее для вашей страны за последние несколько лет?

Как ни странно, но мы чувствуем себя в большей безопасности, хотя война Кремля против Украины происходит недалеко от нас, а сосед Лукашенко пытается создавать миграционные проблемы. Западные страны начали понимать, насколько опасна авторитарная Россия.

Украине приходится платить большую цену, она охраняет всю Европу, и вся Европа должна быть благодарна Украине. С другой стороны, то, что Россия представляет большую угрозу, позволяет чувствовать себя в большей безопасности, хотя нам не хватает и военной мобильности, а военная промышленность все еще не может обеспечить все потребности.

Относительно реконструкции Украины. Стоит ли Украине реально рассчитывать на замороженные российские активы?

Сейчас мы проголосовали за финансовый инструмент Ukrainian Facility. На следующей сессии в Брюсселе мы будем голосовать за ужесточение санкций, и я уже говорил с коллегами из разных партий, что нужно готовить другую резолюцию – о возможном механизме передачи замороженных российских денег Украине. Мы недовольны тем, что предлагает Еврокомиссия, которая, скажем так, заблудилась среди международных юристов и боится передать эти деньги без правовой базы.

Потому сейчас Еврокомиссия думает, как эти деньги инвестировать в экономические проекты, а дивиденды уже передавать Украине. Но в таком случае Комиссия рассчитывает, что только около трех миллиардов евро в год Украина могла бы получать из этих дивидендов, хотя потребности Украины на реконструкцию приближаются к половине триллиона евро. И то, что сегодня делает ЕС, готовя эти 50 миллиардов евро для Украины, это всего лишь 1/10 необходимой суммы.

По подсчетам, заморожено примерно 300 миллиардов евро российских активов, и большинство из них находятся в ЕС, если конкретнее, то именно в Бельгии, где существует инструмент Euroclear, который и заморозил все эти деньги. Лично я выступаю за то, чтобы ЕС последовал примеру США, где политики и эксперты говорят, что все эти деньги можно отобрать и передать Украине, не нарушая международных правил.

Выборы в Польше – позитивный сигнал для будущего ЕС и Украины

На фоне победы пророссийской партии в Словакии, не станет ли это проблемой во время начала переговоров по вступлению Украины в ЕС?

Хорошо, что в Польше фактически победила "Гражданская платформа", и это принесло немного оптимизма, поскольку эта картина Венгрии, Словакии и бывшего правительства Польши выглядела бы очень мрачной.

Сейчас эти изменения в Польше для меня являются сигналом, что Центральная Европа может восстановить свое нормальное положение. Хотя, конечно, есть настороженность, что Центральная Европа, где многие страны поддерживают Украину, может стать проблемой. И эта обеспокоенность возникает по экономическим причинам.

Я вижу в Центральной Европе страх конкуренции с экономикой Украины, особенно в аграрном секторе и промышленности. Но я думаю, что это абсолютно ошибочный подход, потому что экономически успешная Украина принесла бы много благ для всей Центральной Европы.