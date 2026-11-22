Операцию по тушению пожара проводит Береговая охрана Финляндии, сообщает Yle. Экипаж грузового судна уже эвакуирован на российское спасательное судно, поэтому пострадавших нет. В настоящее время специалисты пытаются охладить и заморозить контейнеры с грузом, чтобы свести к минимуму все опасные риски.

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План действий спасателей

После полной ликвидации пожара аварийное судно планируется отбуксировать за пределы финских территориальных вод, отметил Йони Шеберг.

По его словам, главная цель служб заключается в предотвращении угроз для судоходства и экологии.

На чрезвычайное происшествие отреагировал президент Финляндии Александр Стубб, подчеркнув, что ситуация в Финском заливе является серьезной.

Глава государства добавил, что находится в постоянном контакте с военным руководством и дипломатами, а также проинформировал о происшествии международных партнеров и союзников.

Что известно об атаке дронов?

Командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин заявил, что 21 ноября судно было поражено украинскими беспилотниками. Удар произошел в международных водах к западу от острова Суурсаари, после чего горящий корабль был отнесен в финскую акваторию.

Судно "Sparta II" Россия активно использовала в военных целях, в частности, оно доставляло технику и и системы вооружения из Сирии.

Через несколько часов после удара по кораблю российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии недалеко от города Ловийса.