Операцію з ліквідації вогню проводить Берегова охорона Фінляндії, повідомляє Yle. Екіпаж вантажного судна вже евакуювали на російський рятувальний борт, тож потерпілих немає. Наразі фахівці намагаються охолодити та заморозити контейнери з вантажем, аби мінімізувати всі небезпечні ризики.

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План дій рятувальників

Після повної ліквідації пожежі аварійне судно збираються відбуксирувати за межі фінських територіальних вод, зазначив Йоні Шьоберг.

За його словами, головна мета служб полягає у запобіганні загрозам для судноплавства та екології.

На надзвичайну подію відреагував президент Фінляндії Александр Стубб, підкресливши, що ситуація у Фінській затоці є серйозною.

Глава держави додав, що перебуває у постійному контакті з військовим керівництвом і дипломатами, а також поінформував про інцидент міжнародних партнерів і союзників.

Що відомо про атаку дронів?

Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн заявив, що судно 21 листопада уразили українські безпілотники. Удар стався у міжнародних водах на захід від острова Суурсаарі, після чого палаючий борт знесло у фінську акваторію.

Судно Sparta II Росія активно використовувала у військових цілях, зокрема, воно доставляло техніку та системи озброєння із Сирії.

За кілька годин після удару по кораблю російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії біля міста Ловійса.