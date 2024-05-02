В Институте сейсмологии Университета Хельсинки сообщили, что подземные толчки были магнитудой 2.
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Что известно о землетрясении 2 мая
Землетрясение произошло в Куусамо – в центрально-восточной части страны у границы с Россией. Его зафиксировали около 6 часов утра 2 мая.
Институт сейсмологии получил многочисленные сообщения от местных жителей. Некоторые люди проснулись из-за толчков. По описанию финнов, это ощущалось как проезд возле дома большого грузовика.
Сейсмолог Яри Корстрьома заявил, что для Финляндии это довольно значительное землетрясение. Однако подземные толчки не являются абсолютной редкостью, поскольку в стране ежегодно фиксируют один-два незначительных землетрясения. К слову, именно в Куусамо они бывают чаще, чем в других местах страны.
Вероятно, это связано с особенностями горной породы в регионе, где есть "слабые зоны" и трещины и время от времени могут случаться небольшие сдвиги.
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Предыдущие землетрясения
- Утром 30 апреля небольшое землетрясение зафиксировали в Латвии. Магнитуда толчков составляла менее 3.
- За день до этого, 29 апреля, землетрясение магнитудой 4,2 произошло на южном греческом острове Крит.
- Также 20 апреля землетрясение зафиксировали в одном из районов Ивано-Франковской области. Его магнитуда составляла всего 1,4.