Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также СБУ ударила по аэродрому "Кировское" в Крыму: уничтожены вражеский "Панцирь-С1" и три вертолета

Что известно об атаке ГУР на Брянскую область

Поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения. Это бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России.

Уже подтверждено поражение этой цели и пожар на ее территории.

Результаты атаки уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

К слову, за несколько дней до этого, 26 июня, ударные дроны ГУР атаковали в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения российских вооруженных сил.

А в ночь на 27 июня Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области, уничтожив там 4 самолета Су-34.