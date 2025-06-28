Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Що відомо про атаку ГУР на Брянщину

Уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення. Це колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії.

Уже підтверджено ураження цієї цілі та пожежу на її території.

Результати атаки уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", – наголосили у Генштабі.

До слова, за кілька днів до цього, 26 червня, ударні дрони ГУР атакували у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення російських збройних сил.