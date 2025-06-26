Про це повідомляють джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
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Дрони ввечері у четвер, 26 червня, атакували склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів у російському Брянську.
Про це повідомляють джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Дивіться також Потяг із паливом спалахнув на окупованій території Запоріжжя: у мережі пишуть – це робота ГУР