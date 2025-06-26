Про це повідомляють джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Що відомо про атаку