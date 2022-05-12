По данным украинских защитников, идет второй этап готовности белорусских военных под руководством главы генерального штаба. Кроме того, была проведена плановая проверка готовности системы оповещения.

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На Волынском и Полесском направлениях активные действия противника не отмечены. Продолжает сохраняться угроза ракетно-бомбовых ударов из Беларуси по инфраструктурным объектам на территории Украины,

говорится в сообщении.

Кроме того, на Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Речь идет о территории Брянской и Курской области. Также враг открывал огонь по приграничным районам Украины.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских защитников. Россияне пытаются помешать украинским героям освободить временно оккупированные территории. Враг бил по позициям ВСУ вблизи Питомника и Русских Тишков.

Тем временем на Славянском направлении захватчики не предпринимали активных действий. Оккупанты сосредоточились на том, чтобы пополнить материально-технические средства. Россияне пытаются нарастить наступательные возможности. Также захватчики:

открывали огонь вдоль линии соприкосновения;

проводили воздушную разведку с помощью БпЛА типа "Орлан-10". ​

На Донецком направлении российские захватчики применяли:

минометы;

ствольную артиллерию;

реактивные системы залпового огня.

Кроме того, враг наносил ракетно-бомбовые авиационные удары с целью разрушения фортификационных сооружений украинских защитников.

Потери российских захватчиков

Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать российские захватчики и их технику. По состоянию на 12 мая Генштаб ВСУ сообщил о 26 650 ликвидированных оккупантах .

Также удалось уничтожить:

танков – 1195 единиц (+8);

боевых бронированных машин – 2873 единицы (+17);

артиллерийских систем – 534 единицы (+6);

РСЗО – 191 единица (+6);

средств ПВО – 87 единиц;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 161 единицу (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 единиц (+8);

крылатых ракет – 94 единицы;

кораблей – 13 единиц (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 2019 единиц (+22).