Нові дані Генштаб оновив станом на 18:00. Українські герої вже 78 діб героїчно протистоять російським окупантам.

Зауважте Окупанти наростили системи протиповітряної оборони в окупованому Криму

За даними українських захисників, триває другий етап готовності білоруських військових під керівництвом очільника генерального штабу. Окрім того, провели планову перевірку готовності системи оповіщення.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій противника не відзначено. Продовжує зберігатися загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі по інфраструктурних об'єктах на території України,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, на Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Мовиться про територію Брянської та Курської області. Також ворог відкривав вогонь по прикордонних районах України.

На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити просування українських захисників. Росіяни намагаються перешкодити українським героям звільнити тимчасово окуповані території. Ворог гатив по позиціях ЗСУ поблизу Питомника та Руських Тишків.

Тим часом на Слов'янському напрямку загарбники не проводили активних дій. Окупанти зосередилися на тому, аби поповнити матеріально-технічні засоби. Росіяни намагаються наростити наступальні спроможності. Також загарбники:

відкривали вогонь уздовж лінії зіткнення;

проводили п овітряну розвідку за допомогою БпЛА типу "Орлан-10".

На Донецькому напрямку російські загарбники застосовували:

міномети;

ствольну артилерію;

реактивні системи залпового вогню.

Окрім того, ворог завдавав ракетно-бомбові авіаційні удари з метою руйнування фортифікаційних споруд українських захисників.

Втрати російських загарбників

Українські захисники та захисниці продовжують знищувати російських загарбників та їхню техніку. Станом на 12 травня Генштаб ЗСУ повідомив про 26 650 ліквідованих окупантів.

Також вдалося знищити:

танків – 1195 одиниць (+8);

бойових броньованих машин – 2873 одиниці (+17);

артилерійських систем – 534 одиниці (+6);

РСЗВ – 191 одиницю (+6);

засобів ППО – 87 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 161 одиницю (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 одиниць (+8);

крилатих ракет – 94 одиниці;

кораблів – 13 одиниць (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 одиниць (+22).

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