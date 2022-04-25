Очевидно, что главный вопрос – это поставка оружия в Украину. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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В Кремле осознают эту угрозу и понимают, что это приближение начала конца.

Я думаю, что в Генеральном штабе России это точно понимают. За Путина отвечать тяжело, он может витать в своих фантазиях,

– подчеркнул Фейгин.

Это понимание можно объяснить и тем, что Россия послала США ноту протеста из-за поставок оружия в Украину. Они требуют, чтобы страна перестала отправлять новое вооружение в Украину.

Фейгин о поставках оружия Украине и последствиях взрывов в России: смотрите видео