Очевидно, що головне питання – це постачання зброї в Україну. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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У Кремлі усвідомлюють цю загрозу і розуміють, що це наближення початку кінця.

Я думаю, що в Генеральному штабі Росії точно це розуміють. За Путіна відповідати важко, він може витати у своїх фантазіях,

– наголосив Фейгін.

Це розуміння можна пояснити і тим, що Росія надіслала США ноту протесту через постачання зброї в Україну. Вони вимагають, щоб країна припинили відправляти нове озброєння в Україну.

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